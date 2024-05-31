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中職／「王岳富」今天剩富藍戈 王尉永休兵不拚大紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊富藍戈。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊富藍戈。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天「王岳富」鐵牛棚只剩「富」，王尉永連續出賽、曾峻岳肩膀緊繃，今天都掛免戰牌，悍將升上岳少華支援牛棚戰力。

悍將今天在新莊棒球場與統一獅隊展開3連戰，選手異動降下孔念恩、升上岳少華，總教練陳金鋒坦言，這兩天牛棚戰力會比較吃緊，因此拉上一位後援投手。

曾峻岳前一次出賽已經是24日，連3場都是20球以上的登板，昨天賽後傳出肩膀緊繃。陳金鋒表示，曾峻岳已去醫院檢查過，並無結構性問題，單純是疲勞。

投手教練郭勇志透露，檢查過後，醫生是強調曾峻岳今天一定要休息，明天再看狀況，何時可以恢復出賽還需後續觀察，目前還沒有降下二軍的計畫，「但如果還是沒到很好，還是要繼續休息。」

牛棚今天不只少了曾峻岳，王尉永也預計休兵一天，聽聞王尉永單月9中繼已平陳禹勳在2014年5月締造的聯盟紀錄，今天有機會挑戰新猷，郭勇志表示，紀錄重要，但基於保護選手，還是傾向讓選手休息。

富藍戈則是表態可以待命，儘管最近的登板上壘率較高，郭勇志指出：「疲勞一定會有，但選手給我們的回饋是還OK。」

曾峻岳 牛棚 陳金鋒

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