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中職／江國豪0出局已掉5分奪勝 連林哲瑄都虧「第一次看到」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊江國豪先發5局失5分，拿下本季第一場先發勝。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊江國豪先發5局失5分，拿下本季第一場先發勝。圖／富邦悍將隊提供

還沒出局數就已經丟掉5分，最終卻能拿到勝投，這一勝拿得讓江國豪自己也覺得不好意思，被林哲瑄虧「第一次看到」，讓江國豪都自承：「沒辦法嘴回去。」

富邦悍將隊昨天以8：6擊敗中信兄弟隊，江國豪先發5局失5分，首局被安打連連，面對完前5棒還沒抓到出局數，先丟掉5分，包括曾頌恩、陳子豪各一發兩分砲。

聯盟本季共兩人在先發登板時兩次單局丟掉5分，分別是江國豪和樂天桃猿隊洋投威能帝。江國豪在4月7日對台鋼雄鷹隊第4局及昨天對中信兄弟第1局各丟5分，不同的是前一次是搞砸球隊5：0領先，這回是一開賽先處於0：5落後，因兄弟投手更動盪的狀態等到球隊逆轉，最終拿下本季第一場先發勝。

對於首局亂流，江國豪指出，「一開始太想進攻好球帶，丟在太好的位置，投手教練和捕手有在局間討論，是否把變化球和直球位置再修正一下。」對於屢次「一局爆」，江國豪解析原因，「應該是我節奏比較快，如果打者抓到比較好的攻擊節奏，可能就比較容易出現這種狀況。」

開賽就處於0：5落後，可以等到球隊逆轉勝，江國豪說：「球隊攻擊近況還不錯，選球也做得滿好，有這樣的分數沒有太大意外。」但這一勝到手，確實讓他很不好意思，他透露，包括林哲瑄和范國宸都虧他，「第一次看到有人沒出局數已經掉5分還可以勝投」。

中信兄弟 林哲瑄 江國豪

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