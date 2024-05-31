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玉山盃／陳霆豪投生涯最速148公里 蕭齊中繼飆速

中央社／ 新北31日電
113年玉山盃全國青棒錦標賽新北市隊31日以3比2擊敗台北市隊，新北先發投手陳霆豪（圖）主投2.2局失1分，飆出生涯最速148公里、無關勝敗。中央社
113年玉山盃全國青棒錦標賽新北市隊31日以3比2擊敗台北市隊，新北先發投手陳霆豪（圖）主投2.2局失1分，飆出生涯最速148公里、無關勝敗。中央社

玉山盃青棒賽新北市隊今天延長賽8局以3比2擊敗台北市隊，先發投手陳霆豪投2.2局失1分、飆出生涯最速148公里、無關勝敗，蕭齊中繼登板飆速151公里，陳睦衡後援2局穩守奪勝投。

113年玉山盃青棒賽新北市隊派出投手陳霆豪先發，陳霆豪前2局沒有失分，3局上有狀況，接連被敲2支安打、投出1次保送，抓到2個出局數後退場。

新北市隊3局啟動牛棚，蕭齊中繼投2.1局無失分、飆速151公里，林鉑濬接手投1局失掉1分責失分，陳睦衡後援投2局無失分，延長賽替球隊守住勝利，率隊以3比2搶勝，陳睦衡奪下勝投。

新北市隊總教練鄭志強表示，陳霆豪投到3局有稍微中暑的狀況，所以提前讓他退場，但近期球速有持續往上提升，先前比賽有投到147公里，今天登板球速又突破個人生涯最速，但有提醒他不要一直去追求速度，比賽節奏顧好比較重要。

陳霆豪表示，近期有調整投球機制，希望提升穩定度，主要是幫助修正控球，畢業後走向還在考慮中，目前想法應該是先讀大學，希望讓投球動作固定一點、提升穩定性。

林鉑濬有兩屆U18世界盃棒球賽國手資歷，但此次玉山盃集訓前扭到左腳，休息了約2週，開始集訓後1週才恢復投球，他表示今天投球內容不好但不是受到先前的腳傷影響，單純是狀況不好、投球節奏沒有掌控好。

玉山盃 球速

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