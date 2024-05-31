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中職／黃仁勳6月1日味全龍主場開球球衣準備好了 背號先保密
味全龍隊今起舉行為期三天的「龍星大樂」主題周，明天輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將現身成為開球嘉賓之一，在訪台地圖中多了一個台北大巨蛋的標記，味全龍領隊丁仲緯表示：「很榮幸，也很歡迎他到來。」
黃仁勳為了參加台北國際電腦展（Computex）而再次來台，而明天也剛好是工業電腦大廠研華的「棒球家庭日」，丁仲緯表示，研華科技一直是球隊緊密合作的贊助夥伴，這次黃仁勳來到大巨蛋是受到研華科技的邀請。
龍隊也已經為黃仁勳準備好球衣，背號則等待明天揭曉，屆時除了黃仁勳外，董事長劉克振、嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪也會一同開球。
至於黃仁勳明天會不會留下來觀戰？丁仲緯表示，這點就看研華跟黃仁勳的安排，球團這邊是歡迎他的到來。
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