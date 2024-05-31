玉山盃／劉曜豪配球靈活蹲捕有功 畢業挑戰中職選秀

玉山盃青棒賽台東縣隊今天與嘉義市隊交手投打發揮，今年有意投入中職選秀的捕手劉曜豪蹲捕引導有功率隊搶勝，教練團大膽放手讓他配球，今天配球靈活也有效壓制對方打線。

113年玉山盃青棒賽台東縣隊今天敗部與嘉義市隊交手，下勾先發投手陳世展投5局失1分，打線團隊敲出12支安打，今年有意投入中職選秀的捕手劉曜豪單場1安1打點，攻守都有表現，台東縣終場以11比1、6局搶勝。

台東縣隊總教練陳峰岳表示，劉曜豪近期慢慢嶄露頭角，捕手本來就是守備工作比較繁重，但近期打擊也有進步，劉曜豪擔任捕手的優勢在傳二壘阻殺和擋球，教練團測得傳二壘秒數可在2秒內，而且有想法比較敢講，領導投手做得很好。

劉曜豪透露，國小、國中其實是外野手，國三時開始練捕手，被問及一開始有沒有抗拒，他笑說：「很興奮可以練新的位置，可以增加上場的機會。」

升上高中後，教練團給劉曜豪很多機會練習配球，今天這場比賽就是以他的配球為主， 先發投手陳世展稱讚劉曜豪配球靈活，幫助增加三振率。

劉曜豪自認蹲捕引導投手有信心，但還有很多地方需要突破，平時也會看日職軟銀鷹隊捕手甲斐拓也比賽，認為甲斐拓也是日職接球、擋球頂尖的捕手，學習他先把球接穩再做下一個動作。