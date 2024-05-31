青棒／平鎮左投黃錦豪努力有被看見 有望畢業挑戰日職

平鎮高中左投黃錦豪高中階段雖然都在鋁棒組，但對棒球執著，訓練認真不喊累，努力被看見，據了解，已有日職球隊有意網羅也有初步共識，若無意外，有望畢業後就展開旅日生涯。

平鎮高中下週畢業典禮，國外球團把握機會網羅應屆畢業生好手，黃錦豪國中升上高中時，因為受傷休息一段時間，但一直努力調整，回到投手丘後在2022年高中鋁棒聯賽就有表現，率隊奪冠，奪下賽會最有價值球員（MVP）。

黃錦豪雖然高中階段都在鋁棒組，但努力還是有被看見，據了解，黃錦豪在桃園市王貞治盃市內選拔賽時投出不錯表現，被日職球隊注意到，今年王貞治盃青棒賽代表桃園市隊出賽，實戰登板最快被測到約146公里。

若無意外，黃錦豪與日職球隊的合約，有望畢業後能定案，但一切依球隊正式公布為準。

在平鎮高中棒球隊總教練吳柏宏眼中，黃錦豪對棒球十分執著。吳柏宏表示，黃錦豪高一因傷休養，明白身體狀況也更努力提升，課表訓練之外，放假也很少回台東，會自主留在球場技術訓練，高中3年在鋁棒組，畢業若可以有好消息是好事，準備好自己、把握機會，就有可能被看到。