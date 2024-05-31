中職／兄弟大巨蛋阪神日 「筋肉超人」糸井嘉男來開球

繼「平成鐵人」金本知憲後，中信兄弟隊再邀請大咖來台，6月16日的「阪神甲子園球場日」，「筋肉超人」糸井嘉男將踏上台北大巨蛋投手丘，為中信兄弟開出精彩好球。

中信兄弟隊「阪神主題周」今年移師至台北大巨蛋舉行，6月15日的主題日的第一天，將由阪神資深OB選手「平成鐵人」金本知憲擔任開球嘉賓。

今天則公布16日開球邀請到同為阪神OB的糸井嘉男，棄投從打後找到發揮舞台，生涯拿過打擊王、盜壘王各1次，上壘率王3次，7次金手套，5次最佳九人，個性單純又大辣辣的他熱衷鍛鍊肌肉，獲得「筋肉超人」的暱稱。

賽中糸井嘉男一樣會到「Twitch中信兄弟官方頻道」擔任球評與線上球迷聊天，並且除了與賽後大巨蛋踩草皮體驗的VIP尊爵席一起拍攝大合照外，凡購買阪神聯名主題球衣一樣有機會在大巨蛋與糸井嘉男獲得合照的機會。