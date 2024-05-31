玉山盃青棒／王宇翔後援飆149公里 修正變速球拚選秀

玉山盃青棒賽台東縣隊陣中具有球速優勢的投手王宇翔今天後援登板，投1局無失分、飆速149公里。王宇翔確定投入中職選秀，哥哥指點變速球握法收到不錯效果。

113年玉山盃青棒賽台東縣隊昨天預賽首戰與彰化縣交手，台東縣隊先發投手王宇翔開賽稍微不穩失分，1局沒有投完退場，留下0.2局失2分紀錄，今天敗部與嘉義市隊交手，王宇翔6局下登板後援，投1局無失分、最快球速149公里。

王宇翔表示，有一段時間沒有實戰，昨天首場比賽先發登板，有點太緊張了，沒有完全做好準備，昨天輸球後，隊友鼓勵，要他平常心，不要因為1場比賽丟不好就懊惱，要做自己，今天登板找回好的感覺。

王宇翔的哥哥王宇傑高中畢業時也被看好有挑戰職棒實力，但後來選擇到業餘台灣電力公司棒球隊打球。王宇翔表示，哥哥提供很多訓練上的建議，也很贊同他投入中職選秀的決定。

王宇翔表示，之前雖然有變速球但是投不好，哥哥教他不同的握球方式，對左打者球會往外角下方竄，目前除了直球外，最有信心的球路是變速和曲球，另外還有滑球和伸卡球，挑戰中職選秀也勤做重量訓練，目標球速投破150公里。