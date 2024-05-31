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玉山盃青棒／陳世展好投還出奇招換姿勢投 率台東搶勝復仇

中央社／ 新北31日電
玉山盃青棒賽台東縣隊下勾投手陳世展（前）31日先發5局失1分、好投壓制，還出奇招突然用換姿勢改正投、三振打者，率隊以11比1、6局擊敗嘉義市隊。中央社
玉山盃青棒賽台東縣隊下勾投手陳世展（前）31日先發5局失1分、好投壓制，還出奇招突然用換姿勢改正投、三振打者，率隊以11比1、6局擊敗嘉義市隊。中央社

玉山盃青棒賽台東縣隊下勾投手陳世展今天先發5局失1分、好投壓制，還出奇招突然用換姿勢改正投、三振打者，率隊以11比1、6局擊敗嘉義市隊，復仇成功，也助球隊敗部延續生機。

113年玉山盃青棒賽台東縣隊昨天預賽首戰不敵彰化縣隊、落入敗部，今天與嘉義市隊交手沒有退路，台東縣隊派出下勾投手陳世展先發，陳世展總計用58球投5局，僅被敲出4支安打，投出4次三振、失1分，奪下勝投。

台東縣隊總教練陳峰岳表示，球隊一直都會有首場比賽或者開賽不穩定的狀況，昨天比賽開賽不穩定，被對手把握機會得分才會輸球，今天狀況比較好，希望打者累積打數、攻擊大膽一點。

陳峰岳表示，陳世展從4月初的東岸聯盟棒球賽到現在有再成長，本來的球路就容易讓打者擊出滾地球，現在三振率又比以往提升，加上球速有增加，球下墜的時間點更接近壘包，打者也越難攻擊。

陳世展昨天也有登板後援投1.2局，輸球後接到今天先發任務。他表示，沒有壓力，平常心面對，陣中很多高三學長，落入敗部沒有退路，關鍵的比賽要好好保握。他也透露，去年黑豹旗對嘉義高中投輸球，今天算是復仇成功。

陳世展是下勾投手，今天卻突襲改成「正投」姿勢。他笑說，賽前和教練團討論過，適當時機可以改變一下動作擾亂打者，今天2人出局、2好球時突然用正投試著投1球，雖然是壞球但有誘使打者出棒、順利三振打者。

玉山盃

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