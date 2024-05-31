中職／5月MVP之爭雄鷹投打有戲 悍將王尉永低調挑戰大紀錄

中華職棒5月MVP之爭今天進入最後一天，台鋼雄鷹隊在投打戰場都有強力競爭者，洋投哈瑪星、狀元曾子祐挑戰隊史第一座單月MVP。

投手MVP之爭有兩位洋將各擅勝場，味全龍隊後援洋投銳歐出賽12場、16.1局，僅被敲7安打、無失分，單月防禦率是完美的0，每局被上壘率也僅0.61，取得3勝4中繼。

目前單月勝投榜以3勝最多，除了銳歐外，還有樂天桃猿隊魔神樂、霸威斯以及雄鷹哈瑪星，其中又以哈瑪星數據最漂亮，28局排名聯盟第二，繳出3勝0敗、防禦率1.29，包括29日投出雄鷹隊史第一場完封勝。富邦悍將隊羅戈的30.1局、41K都在聯盟領跑，但本月還沒有勝場進袋，今天將先發面對統一獅隊。

悍將後援投手王尉永。 聯合報系資料照

悍將後援投手王尉永單月出賽13場、12.1局，防禦率1.46、每局被上壘率0.57，9次中繼成功不僅是聯盟最多，也已經追平陳禹勳在2014年5月締造的紀錄，今天若再有中繼入袋將寫聯盟單月新猷。

打者戰場有機會上演相差8梯次的老少狀元之爭，中信兄弟隊陳俊秀單月打擊率0.348、上壘率0.443、長打率0.545，貢獻17分打點為聯盟最多，23安打則排第4。雄鷹曾子祐單月打擊率0.352，敲出31支安打在聯盟領跑，在5日到28日期間連續16場敲安。

還有兩位開路先鋒扮演爭取MVP選票的伏兵，獅隊邱智呈以3成46打擊率敲出27支安打、貢獻13分打點，岳政華同樣敲出27支安打，壘打數40、跑回18分都是聯盟第一。