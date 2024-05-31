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玉山盃／張趙紘 3分砲助攻 桃園扣倒屏東

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園報導
玉山盃全國青棒錦標賽昨天開打，衛冕軍桃園市隊首戰就以11：0在5局「扣倒」屏東縣隊提前結束比賽。記者季相儒／攝影
玉山盃全國青棒錦標賽昨天開打，衛冕軍桃園市隊首戰就以11：0在5局「扣倒」屏東縣隊提前結束比賽。記者季相儒／攝影

玉山盃全國青棒錦標賽昨天開打，爭取亞洲青棒錦標賽組訓權，衛冕軍桃園市隊首戰就在張趙紘3分砲加持下，以11：0在5局「扣倒」屏東縣隊，張趙紘有心投入中職選秀，總教練吳柏宏認證打擊爆發力接近味全龍吉力吉撈．鞏冠。

桃園市1局下就攻下6分，張趙紘在滿壘時遭到觸身球擊中，擠回1分打點，2局下則是敲出三壘高飛球出局，4局下把球掃出青埔棒球場左外野全壘打牆，3分砲為球隊取得10：0領先，而桃園市在該局攻下4分。

張趙紘平時在打擊練習時就常轟破平鎮球場左外野後方的區公所玻璃，吳柏宏說，張趙紘的力量比高中同時期統一獅蘇智傑還要好，類似同為右打的吉力吉撈。只不過打擊率仍有待提升。

桃園市先發投手哀宥宇3局被擊出3支安打，沒掉分，問題在投出2次四壞球、1次觸身球，吳柏宏說，哀宥宇雖有球速，但控球狀況不好，導致變得不敢全力催，球速優勢就消失，「控球這點還是要加強才行。」

吉力吉撈 味全龍 屏東縣 教練 桃園 玉山盃 統一獅 蘇智傑

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