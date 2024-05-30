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中職／突破！悍將相隔261天勝率超越5成 本季首見

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊王尉永。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊王尉永。圖／富邦悍將隊提供

中信兄弟隊開賽就猛攻5分打得順風順水，不料富邦悍將隊逐步蠶食鯨吞，2、3局合計攻下6分，最終就由悍將連兩場演出逆轉，以8：6贏球讓兄弟吞下3連敗，拿下3連勝的悍將則與樂天桃猿隊並列第2，相隔261天勝率再次突破5成之壁。

悍將原本本季最佳勝率就是5成，15日衝上戰績第2時是14勝14敗，昨天則以18勝18敗重返5成，今天更拿下第19勝，繼去年9月12日之後，再次突破5成。

兄弟今天1局下開局猛打，連續6人上壘，包含曾頌恩2分砲、陳子豪2分砲，一口氣從江國豪手上拿下5分，不過江國豪此後回穩，用雙殺加上界外飛球出局中止攻勢。

江國豪接下來一路投完5局，就只有丟掉這5分，被敲7支安打，另有7次三振，包含5局下在連2次四死球後，連續三振陳子豪、詹子賢、許基宏，在隊友援護下反而奪得本季第3勝。

兄弟先發投手魏碩成則是在第2局突然失控，單局出現2次四壞、1次觸身球，悍將敲出2支安打就攻得3分，3局上問題依舊，2出局後被敲3支安打後，又是連續3個四死球，再丟掉3分。

悍將在5局上再添2分，7局下兄弟從曾頌恩的二壘安打敲響反攻氣勢，接著陳俊秀安打、陳子豪滾地推進追到2分落後，2出局後悍將換上王尉永，雖然被敲出安打，但也穩穩結束這局，8局下更投出3上3下，讓富藍戈在9局登板終結比賽。

富邦悍將隊王尉永。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊王尉永。圖／富邦悍將隊提供

江國豪 陳子豪

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