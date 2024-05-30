中職／紅髮安娜當選校花卻引來批評覺得無奈 台南Josh來送暖

中華職棒富邦悍將啦啦隊人氣成員紅髮安娜，日前在球隊舉辦的悍將中學校花票選活動中被選為「俏皮系校花」，在啦啦隊中以搞怪見長的她，確實她自己在臉書上說了，「有機會來到新莊造船廠，你就會知道，我的俏皮肯定是數一數二的呀！不然怎麼有那麼多暈船仔呢XD。」不過，她也指出，「看到PTT上有人留言說，安娜怎麼排得進去(校花)、一堆X能在捧。」表達最近周遭都有不友善的留言、評論，甚至是比較不理性的攻擊、不禮貌的發言的情況。

Fubon Angels紅髮安娜在社群相當活躍，經常在個人IG、臉書及Threads與球迷互動頻繁，努力經營好粉絲這一塊，上個月因熱情迎接棒球「反指標網紅」台南Josh至新莊球場應援「抗嗨成功」，而使得兩人都因此人氣暴漲，「暈船」之詞成了流行語。不過，從紅髮安娜最新的臉書發文，確實感受到她們辛苦的一面。

針對當選校花的批評，安娜說，「如果說我當選氣質系，那才真的是怎麼排得進去，每個女孩都有每個女孩的特色。」而網友不理性的攻擊，她也說了，「希望大家，在螢幕前發言都可以先思考三秒鐘，每個女孩、每個應援團、團長、每個辛苦的工作人員，都是別人家的寶貝，也都只是在做好我們的工作。」最後她還說了，「請一起用善良、用愛、用包容、用鼓勵，拼貼成有溫度的世界。」

對此連台南Josh則留言說，「我持相反意見，氣質系怎麼可能排不進去。」網友也紛紛發文力挺安娜，「每個女孩都是獨一無二的，那些人沒必要捧一踩一。」、「那些只會酸言酸語的，有時間打這些字，不如花點時間去球場跟啦啦隊們互動，你會發現他們受喜愛不是沒原因的。」