玉山盃／桃園拚衛冕首戰秀火力扣倒屏東 哀宥宇有課題
2024年玉山盃全國青棒錦標賽今天開打，衛冕軍桃園市隊在5局提前以11：0擊敗屏東縣隊，先發投手哀宥宇雖然3局沒失分，但總教練吳柏宏點出控球問題還需加強。
桃園市隊1局下就打了10人次、攻下6分，江庭毅的安打敲回第1分，張趙紘滿壘時觸身球擠回1分，胡振利則敲出清壘的3分打點二壘打，加上黃天賜安打打回第6分。
3局下周柏恩二壘打後，全紹凱高飛犧牲打追加1分，4局下則是張趙紘轟出三分砲，單局攻下4分，達到提前結束分差。
總教練吳柏宏表示，今天很多打席都是投手取得球數領先，不過選手在2好球後還是可以擊出安打，這點做得不錯，但還是要提醒更積極去攻擊，不要等到球數落後。
哀宥宇先發3局被擊出3支安打，沒有掉分，問題在投出2次四壞球、1次觸身球，吳柏宏指出，哀宥宇今天控球狀況並不好，或許是第1場比賽的關係，他雖然有球速，但是控球不好會變得不敢全力催，球速優勢就消失，「控球這點還是要加強才行。」
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