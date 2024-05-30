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玉山盃／張趙紘拚選秀首戰就開轟 教頭比為吉力吉撈

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
玉山盃今天開打，桃園市隊平鎮高中的張趙紘轟出3分砲。記者季相儒／攝影
玉山盃今天開打，桃園市隊平鎮高中的張趙紘轟出3分砲。記者季相儒／攝影

玉山盃全國青棒錦標賽今天開打，衛冕軍桃園市隊首戰就以11：0在5局「扣倒」屏東縣隊，張趙紘的3分砲達成提前結束分差，張趙紘有心投入中職選秀，總教練吳柏宏認證打擊爆發力接近味全龍吉力吉撈．鞏冠。

張趙紘平時在打擊練習時就常常轟破平鎮球場左外野後方的區公所玻璃，吳柏宏指出，張趙紘的力量比高中同時期的統一獅隊蘇智傑還要好，類似同為右打的吉力吉撈。

只不過，打擊率仍有待提升，吳柏宏也表示，今天張趙紘前2打席表現不是太好，比賽畢竟跟練習不同，投手不會投太好的球給你打，「但是最後一次有鎖定到，看能不能幫助他之後的比賽。」

張趙紘則表示，玉山盃前練習的狀況不太好，今天前兩次打擊節奏沒跟好，也知道投手都會投邊邊角角，「差不多的球就要出棒，不要等到球數落後。」終於開轟也讓他鬆口氣，笑說：「我是比賽型選手」

張趙紘去年在U18世界盃以2轟、9分打點贏得雙冠王，今年初的高中木棒聯賽也開轟，玉山盃將是高中生涯最後一場大賽，他希望能夠好好表現，「還在想（要不要選秀），但應該機率很高，現在先專注這屆賽事，回家好好再問問自己。」

張趙紘去年玉山盃獲選最佳二壘手，今年改守一壘，他表示主要是配合隊型，4月才開始練新位置，一開始還會跑錯或是忘記注意跑者被罵，現在比較適應。

對於教頭稱讚他力量如吉力吉撈，張趙紘透露，自己的偶像是教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.），「喜歡他的協調性、身體柔軟度，場上的心情是很開放，很會展現自己，我滿喜歡他的。」

玉山盃今天開打，桃園市隊平鎮高中的張趙紘轟出3分砲。記者季相儒／攝影
玉山盃今天開打，桃園市隊平鎮高中的張趙紘轟出3分砲。記者季相儒／攝影
玉山盃今天開打，桃園市隊平鎮高中的張趙紘轟出3分砲。記者季相儒／攝影
玉山盃今天開打，桃園市隊平鎮高中的張趙紘轟出3分砲。記者季相儒／攝影

中職選秀 吉力吉撈 玉山盃

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