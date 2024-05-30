中職／一粒超有才！素描三麗鷗人物獲好評 胞姊卻吐槽：沒事做？

台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars近日飛往美國，為台灣日活動表演。人氣成員一粒昨天在個人社群媒體貼出自己的畫作，沒想到被親姊姊吐槽：「沒事做？」姊妹互動相當有趣！

一粒曾在Threads上分享個人畫作「雄鷹吉祥物TAKAO」，獲得許多網友好評。她這次再度展現畫功，完美詮釋三麗鷗人物酷洛米、大耳狗等卡通角色，她表示，「在美國也畫畫」。

貼文曝光後，有多達近6000個讚，網友紛紛留言稱讚，「被啦啦隊埋沒的畫畫天才」、「一粒繪畫天份也好高喔！或許可以找PS的貴貴交流一下！」、「顏值跟才華都點滿了」。不過一粒姊卻吐槽，「沒事做？」再度展現她們經典的互動方式。

一粒姊今天也在個人IG曬出火辣泳裝照，並難過表示，「來墾丁卻不能下水的人。」網友紛紛嗨喊，「姐姐太辣了」、「羨慕宋嘉翔」、「大中午的看到這個會流鼻血」。