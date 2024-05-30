中職／兄弟大巨蛋阪神日 金本知憲重磅來開球

中信兄弟隊「阪神主題周」今年移師至台北大巨蛋舉行，6月15日的主題日的第一天，將由阪神隊資深OB選手「平成鐵人」金本知憲擔任開球嘉賓，複製濃濃阪神味。

金本知憲是前阪神虎監督，球員時期更曾以連續出賽1766場而有「平成鐵人」之稱，連續1492場打滿9局曾創下世界紀錄，另外還拿下央聯打點王、央聯外野手最佳九人、央聯年度MVP等獎項。

攻守俱佳的金本知憲，準備好與兄弟們一起攻蛋，6月15日除了帶來精采的開球外，金本知憲當天賽中也會至「Twitch中信兄弟官方頻道」擔任球評，賽後於大巨蛋場內舉辦拍照會。

凡購買阪神聯名主題球衣即有機會在大巨蛋球場內與金本知憲獲得合照的機會，VIP尊爵席賽後大巨蛋踩草皮體驗可近距離看到金本知憲，最後也有VIP尊爵席大合照的機會唷。