日職／火腿教頭新庄剛志又搞事！竟穿對手阪神球衣合影遭警告

日職跨聯盟交流戰本周展開，日本火腿隊昨天作客阪神虎隊甲子園球場，賽前火腿監督「Big Boss」新庄剛志再度搞事，竟換上阪神球衣與阪神監督岡田彰布合影，令球迷們又驚又喜，但新庄事後收到聯盟警告，如果再做同樣的事，就會被趕出場。

據日媒報導，新庄1個月前就訂製這件特別版球衣，沒有將此事透露給任何人，背號為63號，名字則繡上「新庄監督」。

新庄球員時期曾效力阪神虎10年，是球隊當時的主力球員，穿過63號和5號。2006年新庄效力火腿時，也曾穿阪神球衣出場，遭時任火腿監督希爾曼（Trey Hillman）痛罵。

新庄受訪時坦言早有被罰款的心理準備，感謝岡田監督願意合影，並表示自己將被火腿統轄本部長吉村浩罵，因為沒有事先報備。新庄提到原本考慮穿「5號」，但目前阪神5號選手是球星近本光司，擔心觸犯規定，他還透露收到聯盟警告，如果再做這種事，會被趕出場。