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中職／台灣樂天女孩新洋將 日職樂天女孩高橋佳帆加盟
樂天桃猿隊所屬啦啦隊Rakuten Girls再添加一名生力軍，前日職樂天金鷲啦啦隊成員高橋佳帆（KAHO）正式加盟樂天女孩，並將於6月7日舉行的KKBOX動紫趴首次上場應援。
近日在桃園棒球場都能看到KAHO的身影，能夠順利加入樂天女孩，KAHO表示，這幾場比賽在場邊能夠感受到10號隊友們的熱情，所以非常期待能夠和10號隊友們一起在球場上吶喊，為桃猿男兒應援。
去年KAHO以樂天金鷲啦啦隊TOHOKU GOLDEN ANGELS身分在YOKOSO趴受邀來到全猿主場應援，當時就對充滿特色的猿風加油印象深刻，確定加入樂天女孩後，相當積極練習所有應猿曲，她也希望10號隊友6月7日們可以一起到全猿主場見證她的初登場。
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