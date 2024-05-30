中職／台灣水果進軍東京巨蛋！農糧署、中職、攜手推廣

農業部農糧署與中華職棒聯盟攜手前進東京巨蛋，29日晚間與日本職棒讀賣巨人軍合作舉辦「台灣水果品牌日」活動，向現場4.6萬名球迷宣傳台灣優質水果特色 。

「台灣水果品牌日」活動也特別邀請中華職棒Rakuten Girls慧慧、溫妮與Fubon Angels秀秀子、栗子協同參與推廣，不僅於場邊攤位展示台灣水果，也順勢將台式應援再次帶向東京巨蛋，吸引許多日本球迷。

晚間賽事開賽前，特別由農業部次長胡忠一代表致贈台灣鳳梨及芒果予讀賣巨人軍，除深化台日交流友好，也提升台灣水果形象及日本地區曝光度，本次活動除了透過球場看板佈置及電視轉播，也贈送前 1 萬名進場球迷充滿台灣水果意象的特色扇子，並於檢票入口處設置「台灣水果展示專區」，示範如何挑選水果。

此次活動除與讀賣巨人軍合作外，29日上午也特別在日本 SAEKI超市多摩平の森門市辦理「台灣鳳梨促銷活動」，由農業部胡次長帶領Rakuten Girls慧慧、溫妮與Fubon Angels秀秀子、栗子向日本消費者宣傳台灣鳳梨的特色和優點，藉此讓日本消費者更加認識台灣水果。

農業部農糧署、中華職棒聯盟29日晚間與日本職棒讀賣巨人軍合作舉辦「台灣水果品牌日」活動。圖／中華職棒聯盟提供