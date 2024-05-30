中職／抓到！非法博弈又當免費仔 轉播中職侵權逾8.3億

非法博弈出現新型態，內政部警政署刑事警察局破獲博弈機房兼營非法竊訊體育直播平台，轉播的運動賽事內容包含中華職棒大聯盟，中職與愛爾達公司皆提出侵權告訴，計算侵權金額逾新台幣8.3億元。

刑事警察局電信偵查大隊今天舉行記者會，針對執行113年「全國同步查緝賭博」專案行動，期間發現非法博弈公司利用網路爬蟲技術竊取國內外體育賽事訊號源，並透過線上直播公開讓賭客玩家免費收視。

刑事局查獲博弈機房兼營非法竊訊體育直播平台，轉播的運動賽事內容包含中華職棒大聯盟。圖／內政部警政署刑事警察局提供

全案由台中地方檢察署指揮刑事局電信偵查大隊及台中市刑警大隊共組專案小組，積極掃蕩該博弈平台及竊訊直播機房，發現該集團除提供各類體育博弈投注玩法外，亦可同時收看直播運動賽事，有利賭客於比賽期間繼續加注，與傳統網路賭博運作方式不同，可視為新型態賭博平臺。

轉播的賽事內容有英超足球、法網及中華職棒一、 二軍賽事，配合刑事局規劃「淨頻專案」，並與中華電信、愛爾達及中華職棒(CPBL TV)等 OTT 業者合作，透過竊訊行為模式分析與網路逆向追蹤技術、蒐證，分別於112年1月中旬在台中市北區及112年11月初在北屯區查獲營運中之博弈與竊訊機房共2處，查獲洪姓工程師等人到案。

專案小組持續查緝下，本案包含吳姓負責人、洪姓工程師等共18人到案，共計查扣現金21萬4500元，及電腦主機、伺服器、工作手機、筆電、分享器及網路電磁紀錄等證物。

刑事局查獲博弈機房兼營非法竊訊體育直播平台，轉播的運動賽事內容包含中華職棒大聯盟。圖／內政部警政署刑事警察局提供

初步計算侵權市值逾8.3億元，全案依刑法經營賭博、違反著作權法等罪嫌移送在案，後續涉案體育直播平台皆已關閉服務，刑事局呼籲社會大眾，「賭博」是犯罪淵藪，竊訊直播行為亦侵害著作權人之權益甚鉅，網路經營業者切勿心存僥倖以身試法。