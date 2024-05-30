聽新聞
test
0:00 / 0:00
12強賽／預賽大巨蛋開打 中華隊擁3優勢
世界棒壘球總會昨天公布2024年世界棒球12強賽賽程，中華隊預賽5場比賽擁有固定台北大巨蛋主場、無「晚接午」、無4連戰三大優勢，堪稱最完美賽程，上屆教頭洪一中點出，能否晉級關鍵會是在投手。
12強預賽共分兩組，A組由美國、委內瑞拉、荷蘭、波多黎各、巴拿馬及地主墨西哥組成，將在11月9日至14日舉行；B組則為日本、南韓、古巴、多明尼加、澳洲及中華隊，先由日本與澳洲13日在名古屋巨蛋舉行開幕戰，剩餘賽程都在台灣。
中華隊11月13日首戰南韓，接著14日對上多明尼加，休兵一天，16日起三連戰，依序對上日本、澳洲、古巴；中華隊與古巴是B組「唯二」不須打4連戰的球隊。
洪一中說：「地主本就會有些優勢，畢竟是出錢辦比賽的。」不過在自家比賽有利有弊，「對選手來說，壓力會比較大一點。」上屆12強在洲際棒球場最高票房2萬465人，今年大巨蛋5場賽事有望場場3萬人以上。
預賽各組前2名取得晉級超級循環複賽資格，複賽移師東京巨蛋。
跟上屆預賽分3組取前2晉級相比，這次晉級資格更少。洪一中說這屆投手應是近年最好，中職有古林睿煬、徐若熙，上次旅外找來的江少慶、張奕也投得很好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言