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12強賽／預賽大巨蛋開打 中華隊擁3優勢

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
世界棒球12強賽賽程公布，中華隊預賽5場比賽全都在台北大巨蛋舉行。 圖／聯合報系資料照片
世界棒球12強賽賽程公布，中華隊預賽5場比賽全都在台北大巨蛋舉行。 圖／聯合報系資料照片

世界棒壘球總會昨天公布2024年世界棒球12強賽賽程，中華隊預賽5場比賽擁有固定台北大巨蛋主場、無「晚接午」、無4連戰三大優勢，堪稱最完美賽程，上屆教頭洪一中點出，能否晉級關鍵會是在投手。

12強預賽共分兩組，A組由美國、委內瑞拉、荷蘭、波多黎各、巴拿馬及地主墨西哥組成，將在11月9日至14日舉行；B組則為日本、南韓、古巴、多明尼加、澳洲及中華隊，先由日本與澳洲13日在名古屋巨蛋舉行開幕戰，剩餘賽程都在台灣。

中華隊11月13日首戰南韓，接著14日對上多明尼加，休兵一天，16日起三連戰，依序對上日本、澳洲、古巴；中華隊與古巴是B組「唯二」不須打4連戰的球隊。

洪一中說：「地主本就會有些優勢，畢竟是出錢辦比賽的。」不過在自家比賽有利有弊，「對選手來說，壓力會比較大一點。」上屆12強在洲際棒球場最高票房2萬465人，今年大巨蛋5場賽事有望場場3萬人以上。

預賽各組前2名取得晉級超級循環複賽資格，複賽移師東京巨蛋。

跟上屆預賽分3組取前2晉級相比，這次晉級資格更少。洪一中說這屆投手應是近年最好，中職有古林睿煬徐若熙，上次旅外找來的江少慶張奕也投得很好。

世界棒球12強 古林睿煬 張奕 徐若熙 江少慶

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