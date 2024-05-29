中職／兄弟牛棚失火延燒 悍將王勝偉猛打逆轉勝

中信兄弟隊牛棚放火，富邦悍將隊在8局上先攻下3分追平比數，9局上再得到寶貴1分，以4：3演出逆轉勝；另一地樂天桃猿隊則是以5：3擊敗統一獅隊，拖慢獅隊點亮魔術數字節奏，猿隊取得3連勝，本季首次突破5成勝率。

兄弟在1局下靠著張志豪在滿壘時選到保送先馳得點，5局下許基宏的適時安打敲回2分；然而悍將在8局上面對王凱程，開局連4人上壘，其中有3支安打、1次四壞保送，范國宸、申皓瑋各打回1分，董子恩的滾地推進打回追平分，此時才換投。

9局上王勝偉敲出單場第3支安打，開啟攻勢，王正棠犧牲觸擊後，高國麟、范國宸連續四壞保送形成滿壘，申皓瑋的高飛犧牲打敲回超前分，8局下接手的蔡齊哲再投出1次四壞後才被換下。

兄弟牛棚失火，也讓德保拉6局5次三振、無失分的表現最終無關勝敗，悍將火球男富藍戈投出再見三振拿下本季第8次救援成功，王尉永中繼1局無失分奪得本季第2勝。

猿隊今天作客台南，迎戰聯盟龍頭獅隊，洋投霸威斯先發7局僅失2分，隔56天再次投出優質先發，用115球，被擊出6安打、3次三振，幫助猿隊戰績上升到19勝18敗。

猿隊則是首局就靠陳晨威三壘安打、林立適時敲安先馳得點，3局上林立的安打帶動攻勢，廖健富敲安得分，5局上猿隊追加3分，獅隊先發投手林詔恩留下的無人出局滿壘都兌換成分數，單場失5分寫生涯新高。

獅隊雖然在5局下、7局下陸續得分，9局下蘇智傑面對猿隊守護神陳柏豪，代打開轟，也是蘇智傑傷後復出的本季首安，但攻勢也到此為止。