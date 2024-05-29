中職／這場是我的！哈瑪星霸氣完封寫隊史 不在意失誤

台鋼雄鷹隊今天以6：0擊敗味全龍隊，哈瑪星以103球演出9局完投完封，成為隊史第一人，原本說好掉1分就換人，不過哈瑪星以行動證明「這一場是我的比賽」。

哈瑪星今晚投9局被敲4支安打，另有8次三振，沒有出現四壞球或觸身球，成為中職史上第24位、第26人次單場8次以上三振、無四死球的9局完投完封投手，吳偲佑、潘威倫都達成過2次。

總教練洪一中透露，原本7局投完後用球數到82球，詢問後哈瑪星還想續投，達成掉分就換人的共識，而8局投完雖然已經95球，但他還是要繼續投下去，「這一場是我的。」洪總轉述當時哈瑪星的回覆：「他是這樣講，我本來是想要換，他說還好天氣也涼涼的。」

哈瑪星則認為，用球數不完全反映投手的狀態，要看投起來棘不棘手，「今天感覺投得很順，所以第7局以後還是感覺很有力量。」

哈瑪星遇到最大危機是3局上，2出局、一三壘有人，最終三振掉吉力吉撈．鞏冠，而雄鷹也在4局上取得第1分，哈瑪星說：「那是今天比賽的轉捩點，面對對方最好的打者，能夠擺脫那個局面，後來又取得領先，我認為是最關鍵的時刻。」

當時壘包上兩個人都是曾子祐失誤送上去，而全隊共出現3次失誤，哈瑪星說：「曾子祐是我隊上最喜歡的球員之一，事實上，我很開心失誤都在同一局發生，可以一起解決更好。」