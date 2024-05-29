中職／哈瑪星7K無四死球完封史上第32人 雄鷹隊史第1人

味全龍隊一個沒完成的雙殺，台鋼雄鷹隊把握機會攻下5分大局，哈瑪星有了分數支援，以103球投完9局無失分，演出隊史第一場完投完封勝，最終以6：0拿下勝利，中止2連敗。

哈瑪星今晚數度面臨危機都化險為夷，投完前8局用了95球，第9局繼續站上投手丘，先讓吉力吉撈．鞏冠敲出滾地球出局，郭天信敲出游擊飛球出局，最後讓劉基鴻敲出二壘滾地出局，結束比賽。

繼樂天桃猿隊威能帝之後，哈瑪星成為本季第2位完投完封勝的投手，總計被敲4支安打，另有7次三振，沒有四死球，哈瑪星演出史上第36人次、第32人的7次以上三振、無四死球完投完封勝。

雄鷹隊在4局上靠著藍寅倫適時安打先馳得點，5局上曾子祐在一、三壘有人時敲出二壘滾地，眼見要形成雙殺，但游擊手劉俊緯封殺一壘跑者後，傳球時多頓一拍，讓曾子祐成功站上一壘。

雄鷹不僅靠曾子祐的滾地球得到1分，2出局後又敲了5支安打、2次四壞保送上壘，才結束這個半局，其中王柏融的適時安打，張肇元、藍寅倫的二壘安打都帶有1分打點，王博玄也補上1分打點安打，共攻下5分。