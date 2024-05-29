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中職／製造連3次三壘界外接殺 吳俊杰4球1局差點寫紀錄
味全龍隊吳俊杰今天開賽只用4顆球就解決3名台鋼雄鷹隊打者，差點締造龍隊復出後的新紀錄，不過特別的是，3名打者都是敲出三壘界外飛球出局，三壘手劉基鴻猶如在守備練習。
龍隊今天在天母棒球場與雄鷹隊交手，1局上吳俊杰投出第1球就讓曾子祐敲出界外飛球出局，接著對陳文杰投出1顆壞球後，又製造三壘界外飛球，最後面對王柏融也是1球就製造三壘界外飛球出局，讓雄鷹隊總教練洪一中看到都面露驚訝表情。
單局以3球抓到3個出局數是中職史上最少，龍隊前一次辦到此事已經是1998年的洋投漢銳，隊史也僅6人曾達成，都是元祖龍隊時期，味全龍隊在2020年復出後，單局最少投球數也要4球，去年林凱威、鋼龍、羅華韋及今年陳冠偉在5月4日都達成。
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