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中職／每天當最後一天…杜家明珍惜舞台 敲安超越前3季

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊杜家明。記者季相儒／攝影
台鋼雄鷹隊杜家明。記者季相儒／攝影

杜家明轉披台鋼雄鷹隊球衣後，開季至今32場出賽已累積25支安打，超越過去3個球季在一軍的總和，更穩定的出賽機會是最大差異，體驗過棄投從打的杜家明更加珍惜如今的舞台，「每天都當作最後一天去打。」

杜家明是2014年選秀中信兄弟第4輪指名，2015年初登板還是投手身分，但因發展不順，2020年再回到一軍已經是野手身分，2021年單季21場出賽、12支安打原本是最高，但在今年輕易打破這項紀錄。

「因為一直持續有在比賽。」這是杜家明認為今年能夠持續量產安打、打擊率2成94的原因，「這一定比較好調整，其他就是做自己該做的，沒想過要改變什麼，因為結果不是我們可以控制的。」

5月12日杜家明曾因頭部觸身球退場，不過短短休兵5天又回到場上，而且打擊率還往上升，杜家明表示，很幸運受到的影響不大，休息的時間也沒有完全休息，還是有在訓練，才能如此順利接軌，「前1、2天還是會怕怕的，打T座都會戴頭盔，就怕再傷到，後來就好了。」

從兄弟到台鋼，杜家明有了更多表現舞台，他說：「有更多機會是球員都樂見的，自己也很珍惜，你不知道什麼時候會退處這個舞台，每天都當作最好一天。」即使轉隊，也還是有不少兄弟球迷為他加油，杜家明也都有收到祝福：「謝謝大家。」

台鋼雄鷹

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