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中職／巫柏葳4.2局失1分生涯新高 洪總看到數據之外

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊巫柏葳。記者季相儒／攝影
台鋼雄鷹隊巫柏葳。記者季相儒／攝影

台鋼雄鷹隊昨天先發投手楊達翔投不滿3局退場，巫柏葳緊急接手繳出4.2局、被敲2安、失1分表現，但總教練洪一中看到帳面數據外的東西，「暴投太多了，信心還需要再加強。」

楊達翔生涯第1次先發任務，教練團賽前就安排巫柏葳要有心理準備隨時可能接手，業餘時期都是先發的他，開始慢慢習慣中繼任務，但昨晚一口氣投了4.2局、62球，超越個人在一、二軍的最長局數、最長投球數紀錄，原本是4局、55球。

巫柏葳表示，春訓時就是以先發的投球量去準備，知道突破最長局數、球數也滿開心，「一開始覺得可能投到第5局就結束，結果繼續讓我投，就感覺自己可以投完，不過7局下來就告訴我可以休息了。」

從崑山科技大學跳到職棒舞台，巫柏葳雖然在二軍有出賽經驗，但今年升上一軍親身體驗學長所說的「落差」在哪，「一軍比賽張力很高，不管是對手的強度，或是應援的聲音，過去沒有在這麼多人面前比賽過，所以不管分差多少，對我來說張力都很大。」

昨天賽後洪一中提醒他，對自己要更有信心，洪總解釋：「看他的肢體動作，有點放不開，投出的球也怕被打，太多挖地瓜、閃躲，提醒他被打就被打啊，回來再練就好。」巫柏葳昨天共出現3次暴投。

巫柏葳在測試會曾投出149公里球速，但在一軍賽場最快是145公里，他表示，去年在二軍投球發現，控球更加重要，教練也提醒自己這點，「先把控球練好，再講求球速。」

台鋼雄鷹隊巫柏葳。記者季相儒／攝影
台鋼雄鷹隊巫柏葳。記者季相儒／攝影

台鋼雄鷹 洪一中 球速

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