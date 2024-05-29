12強／賽程地主有利很正常 洪總看投手人才庫近年最好

2024年世界棒球12強賽今天公布賽程，現任台鋼雄鷹隊總教練洪一中曾在上屆領軍作戰，他觀察賽事重點還是在投手，評價今年投手人才庫的整齊度可能是近年最好，原因是有古林睿煬、徐若熙在。

世界棒壘球總會（WBSC）公布12強賽程，中華隊在預賽B組的賽程，擁有三項優勢，5場全數都是晚場、全都在台北大巨蛋、不用打4連戰，洪總表示：「地主本來就會有些優勢，畢竟是出錢辦比賽的。」

洪總也坦言，在自己家主場比賽，有利有弊，「對選手來說，壓力確實會比較大一點。」上屆12強在洲際棒球場最高票房為20465人，中華隊在台北大巨蛋的5場賽事有望挑戰場場3萬人以上的票房。

跟上屆預賽3組取前2晉級相比，這次12強預賽只分2組，也只取前2晉級，洪總認為能否晉級不是看幾取幾，而是看投手，「這屆投手應該是近年最好，中職就有古林睿煬、徐若熙，上次剛好旅外找來的江少慶、張奕投得很好，不然很難說。」

中華隊上屆與日本、委內瑞拉、波多黎各同組，以預賽第2與日本攜手晉級，最終在複賽第5名作收，張奕13.2局無失分拿下2勝，江少慶11.2局投出13次三振、失3分，防禦率2.31，對波多黎各之戰拿下勝投，複賽對墨西哥則是隨著球隊0：2輸球吞敗。