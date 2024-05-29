中職／我有繳管理費！啦啦隊小珍奶家門遭解鎖求助竟被冷眼

味全龍啦啦隊「小龍女」成員小珍奶（王芯羽）因火辣身材和熱情應援，IG擁有近30萬粉絲，她近日透過社群帳號指出，最近半夜經常有不明人士試圖解鎖家中密碼鎖，讓她十分害怕，求助保全竟遭冷眼看待。

小珍奶在Threads發文寫道，「大樓規定的費用，住戶有應盡繳交的義務，不過前陣子我家常常有不明人士解鎖家裡密碼鎖，而且是半夜12點，我會嚇死。」

小珍奶只好尋找大樓保全幫忙，想看監視器畫面釐清案情，沒想到卻遭對方冷眼對待，「求救管理室幫忙看監視器好像找他麻煩一樣，可能打擾到他休息？但我有繳管理費，幫忙調看監視器維護住戶安危應該不會太過分吧！」

貼文出現後，大批網友紛紛留言表示，「跟管委會調影片說要報案，他們一定會給」、「調監視器合理啊，不然每個月繳管理費做功德嗎」、「可以找總幹事或是里長」。中信兄弟啦啦隊成員冼迪琦也建議，「裝個監視器保護自己，晚上有人亂解密碼鎖也可以錄影存證或看看狀況。」