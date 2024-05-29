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中職／速球派左投即戰力！文大蘇晏廷要當選秀會黑馬

聯合新聞網／ 特約記者邱柏勳／報導
蘇晏廷。蘇志涵提供
蘇晏廷。蘇志涵提供

素有職棒搖籃之稱的文化大學，今年雖經歷教練團改組，導致球隊在大專棒球聯賽，以及春季聯賽爆冷止步8強及16強，但仍有許多好手有意參加今年職棒選秀，去年落選的速球派左投蘇晏廷，更屢次被點名是本次中職即戰力，他也透過此次採訪，談到獲得推薦到重返校園後加強了哪些地方。

蘇晏廷去年在中職新人測試會上飆出145公里速球，成為當時的黑馬因此獲得職棒球隊的推薦，雖然最後落選，但讓他在重返校園後針對弱點進行改進：「當下落選其實是預料內的事，畢竟我的出賽場次較少，這也讓我的心態與自信上有所提升，今年在投球姿勢上更固定，並增加所有球種的穩定，讓自己在投球時更有信心。」

蘇晏廷是今年球隊少數的左投後，在先發後援兩頭跑，凸顯他成為教練團仰重的戰力之一，對此他表示：「去年休賽季我努力提升自己的實力，均速有所上升，變化球角度也更刁鑽，同時更認識自己，跟捕手在配球上有更多搭配善用優勢來解決打者，執行能力對比過去也比較到位。」

經過四年的歷練再度參加新人測試會的蘇晏廷，自己也期望能再次化身黑馬，在選秀會上金榜提名順利進軍職棒。

教練 新人 校園 返校

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