中職／前旅日捕手拚選秀 文大重砲林承緯：想成父親的驕傲

堪稱中職盛事之一的新人選秀會將於6月28日正式展開，大專傳統強權文化大學，今年依舊有眾多好手磨刀霍霍，高中時期旅日就讀共生高校的大三捕手林承緯，將參加6月17日新人測試會，爭取選秀會門票，他也談及大學期間如何從低谷振作，到今年決定挑戰職棒心路歷程。

從日本返台加入文化大學後，大一就靠著兇猛火力站穩先發的林承緯，在大二時，不慎受傷勢遭遇低潮，對此他表示，去年不斷受傷靠著家人的陪伴及鼓勵，才有辦法重新回到球場：「在心態上做了很多調整，同時告訴自己不要去想太多，很謝謝父親給予我支持，讓我有勇氣回到球場上用實力證明自己，所以今年卯足全力把選秀當目標努力，我想成為他的驕傲。」

經歷了整年的洗禮歷練後，林承緯透露，過往都是以打擊見長的他，在守備上也下了一番苦心，此外，透過前隊友現富邦悍將外野手蔡佳諺的介紹，聘請美國運動學博士簡翔偉擔任體能教練：「除了平時訓練外，假日我也都留在學校與隊友們一起特打與特守，並會觀看一些國外職棒選手們的訓練影片，學習更多新知識增進自己，體能上，則是由前隊友介紹找到簡教練，幫我制定相關訓練計畫，讓身體素質提升。」

身為家中長子的林承緯，還有個就讀北市大的弟弟左投林聖諺，對此他期待兩人未來能在職棒場上一起奮鬥，同時也表明自己的偶像是味全龍球星林智勝，若今年順利進到職棒又同隊，能與前輩學習及共同為球隊奮鬥。