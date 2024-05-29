中職／逆風聲援大聯盟「最惡裁判」 楊崇輝籲：停止霸凌

大聯盟「最惡裁判」赫南德茲（Angel Hernández）昨天確定退休，許多球迷們都相當高興。不過中華職棒裁判楊崇輝在個人社群帳號逆風發文，引發球迷熱議。

赫南德茲20歲展開裁判生涯，1993年升職為大聯盟全職裁判，但多年來爭議不斷，長期在選手、教練、球迷各種票選評價最差的裁判中名列前茅，因此退休消息一出，球迷們都直言終於解脫了。不過楊崇輝在IG發文聲援赫南德茲，「你可以批評他、討厭他，也可以在螢幕前咒罵他、嘲笑他，或許你曾在網路上霸凌、詆毀、羞辱他，但你絕對不得否定他曾經的努力！」

楊崇輝認為，「在極度高壓的工作環境下，竟能有如此強大的心理素質，這就是身為大聯盟裁判必備的人格特質，裁判生涯後期或許被棒球科技放大檢視，加上網路世代推波助瀾，導致各種背鍋或汙名化，他不僅都默默承受，也只能自我消化，但或許這就是赫南德茲能不被霸凌扼殺生命的堅強毅力！」

楊崇輝也向外界呼籲，「或許你永遠無法感同身受身為赫南德茲家人經歷過的痛苦，請停止所有對赫南德茲的一切霸凌、詆毀及羞辱。」

貼文一出，有網友贊同表示，「最討厭那種雙標球迷，球員失誤連講都不能講，裁判一誤判馬上被罵到超難聽」、「中職裁判也有我不是很喜歡的，但從來不口出惡言」；也有人持反對意見，「污名化這種屁話都講的出來，判的爛就是事實」、「挺錯人了吧」、「他是連球員都討厭的，這樣也霸凌喔？」