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棒球／前5局僅被敲1安 陳偉殷談第6局亂流：球跑到紅中

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
效力獨立聯盟長島鴨隊的台灣左投陳偉殷今天登板，雖延續連兩場先發投滿6局。圖／廖廷儀提供(資料照)
效力獨立聯盟長島鴨隊的台灣左投陳偉殷今天登板，雖延續連兩場先發投滿6局。圖／廖廷儀提供(資料照)

效力獨立聯盟長島鴨隊的台灣左投陳偉殷今天登板，雖延續連兩場先發投滿6局，但在第6局遭到狙擊一口氣掉4分，好在隊友在6局下幫他追平比數，無關勝敗，長島鴨隊最終以4：9輸球。

陳偉殷今天面對加斯托尼亞棒球隊（Gastonia Baseball Club），前5局展現壓制力，僅被敲出1支安打，開賽連抓6個出局數後才被敲出首安，接下來又是連抓9個出局數。

然而在6局上1出局後，陳偉殷先被米勒（Dean Miller）敲出二壘打，又被瑞克辛（Zach Racusin）敲出三壘打掉分，接著雷恩漢姆（Jack Reinheimer）的一壘打有1分打點，2出局後華森（Kevin Watson Jr）的兩分砲造成重傷害。

陳偉殷又被敲出安打後，終於以三振結束這漫長半局，總計投完6局被敲6支安打，其中5支其中在同一局、3支長打，丟掉4分都是責失，防禦率上升到4.78，另有5次三振。

陳偉殷表示，前5局隊友的防守幫了很多，像是麥克布魯姆（Ryan McBroom）在2局上接殺一顆可能的全壘打，還有雙殺守備，「第6局有點狀況，控球沒那麼理想，有些球跑到紅中，這是最後一局發生的事。

長島鴨隊總教練福特（Lew Ford）表示，陳偉殷今天能夠把球路壓低，取得好球數，也透過球速變化打亂打者節奏，「第6局遇到一點麻煩，有些球投得太甜，但是他前5局證明自己能夠成為有宰制力的投手。」

長島鴨隊今天長程火力不俗，4局上麥克布魯姆敲出陽春砲，5局上寇威（Taylor Kohlwey）也補上一發陽春砲，一度2：0領先，在陳偉殷丟掉4分後，6局下西思科（Chance Sisco）的2分砲瞬間扳平比數，然而長島鴨隊後續火力不繼，加上牛棚持續放火，仍以5分差落敗。

牛棚 陳偉殷

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