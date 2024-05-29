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12強／賽程出爐！中華隊全晚場都在大巨蛋 免打4連戰
2024年11月舉行的世界棒球12強賽賽程今天公布，根據世界棒壘球總會（WBSC）公告，中華隊預賽5場比賽全都在台北大巨蛋舉行，而且皆為晚場賽事，中間還有1天休兵日避免4連戰，堪稱最完美賽程。
12強賽預賽共分為兩組，A組由美國、委內瑞拉、荷蘭、波多黎各以及地主墨西哥組成，將在11月9日至14日舉行；B組則為日本、南韓、古巴、多明尼加、澳洲以及地主中華隊。
B組將由日本與澳洲先在13日於名古屋巨蛋舉行開幕戰，剩餘賽程都在台灣，當天另外兩場將是在台北大巨蛋的中華隊對上南韓，以及天母棒球場的多明尼加對上古巴，一路打到18日。
中華隊13日首戰南韓後，接著在14日對上多明尼加，休兵一天後，16日開始三連戰，依序對上日本、澳洲、古巴，中華隊與古巴也是B組唯二不需打4連戰的球隊，對牛棚運用上有利。
預賽各組前兩名將取得晉級超級循環複賽的資格，而複賽第1、第2名將爭取12強賽冠軍，第3、第4名則競爭季軍，複賽將在21至23日舉行，獎牌戰則是在24日，複賽起皆移師東京巨蛋。
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