中職／黃柏豪睽違1049天猛打賞 先體驗MVP訪問

中央社／ 台北28日電
味全龍隊黃柏豪（左）單場擊出3支安打2分打點。聯合報系記者季相儒／攝影
味全龍隊黃柏豪（左）單場擊出3支安打2分打點。聯合報系記者季相儒／攝影

中職味全龍隊野手黃柏豪熬過低潮，慢慢找回受傷前的好手感，今天與台鋼雄鷹隊比賽睽違1049天猛打賞，單場3安2打點，代替學長王維中上MVP頒獎台用台語受訪。

味全龍隊野手黃柏豪2020年在二軍打出亮眼成績，以16轟奪下當年二軍全壘打王，後來經過2度骨裂，2021年終於首度一軍出賽，也在2021年7月14日單場3安3打點、首度一軍猛打賞。

因為手腕骨裂植入釘子影響打擊感覺，黃柏豪後來經歷一段低潮期，2022年一軍僅出賽8場，去年沒有一軍出賽紀錄，今天與台鋼雄鷹隊比賽，單場3安2打點，久違的猛打賞，火力援護今天的先發投手王維中，龍隊終場以8比1搶勝。

王維中今天先發6局失1分、奪下個人本季首勝，也獲選單場最有價值球員（MVP），他把舞台讓給學弟黃柏豪，王維中表示，兩人都是高雄壽天國小出身，從小就認識，今天比賽打者很辛苦，也知道黃柏豪沒有拿過MVP，「今天把舞台給他，下次他再還給我。」

黃柏豪表示，前面幾乎都是代打上場，今天看到先發名單保持平常心，之前因為手內的釘子影響，感覺揮棒沒辦法回到第一年二軍打擊時的感覺，經歷了很長一段低潮期，現在已經沒有影響了，慢慢找回好的感覺。

黃柏宏表示，從小在南部長大都說台語，本來就想過如果有機會站上MVP頒獎台就用台語受訪，今天雖然不是真的拿下MVP，但還是很感謝王維中給他機會，「學長很照顧學弟」。

台鋼雄鷹 味全龍 王維中

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