中職／適應手裡的釘子 黃柏豪3安被王維中推上MVP舞台

味全龍隊今天以8：1擊敗台鋼雄鷹隊，王維中先發6局失1分獲選單場MVP，賽後自行挑選單場3安打的壽天國小學弟黃柏豪當MVP，黃柏豪生涯還沒拿過單場MVP，這回算是圓夢嗎？他笑答：「這個不算吧！這個算學長在忙。」

黃柏豪把握難得的先發機會，今天4打數敲出3安打、貢獻2分打點，暌違1049天再繳出猛打賞。

黃柏豪表示，「前幾場以代打為主，今天看到名單，想說教練排我先發，就是平常心發揮，距離上次猛打賞應該1000多天了吧！」媒體告知為1049天，他馬上翻出記憶：「全壘打是1023天」，他在今年5月22日代打開轟時，距離前一轟為1023天。

黃柏豪為2020年二軍全壘打王，但在一軍的發展卻不如其他同期隊友們順遂，兩度骨裂傷勢，手裡多了一顆釘子，他說：「受傷、低潮，一直找不到最好的狀態，手裝釘子後，揮棒的感覺和之前不一樣，和之前打起來有落差，要花時間去適應。」他說現在揮棒感覺，已有像第一年的樣子。

媒體選出的單場MVP為王維中，但王維中把上台的機會給了黃柏豪，至於枕頭要不要給他？王維中說：「他要可以給他，下次他拿再給我。」