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中職／賽前沒室外練打…龍隊單局爆打6分 王維中看到快哭了

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊今天火力串聯，為王維中提供難得的火力支援。記者季相儒／攝影
味全龍隊今天火力串聯，為王維中提供難得的火力支援。記者季相儒／攝影

味全龍隊今天以8：1擊敗台鋼雄鷹隊，「龍王」王維中先發6局失1分，罕見獲得隊友火力支援，連總教練葉君璋賽後第一句話都是：「終於有人幫他打分數。」王維中受訪時，郭天信經過大喊：「援護率暴漲」，王維中還開玩笑要隊友「（分數）分配一下啦！」

此役第3局成為勝負分水嶺，龍隊單局打了10人次、敲出6安打，攻下6分，為王維中打下7：0領先，而王維中則在4局上的投球浮現不穩，幸好最終只掉1分。

葉君璋表示，「應該是很少幫他打這麼多分，好的開始。比較可惜的是，他應該可以投更長局數，但前幾局用球數多一點，可以再做一些調整。」滿滿的分數支援，讓王維中也說：「差點哭出來」。

至今天賽前，王維中本季還不曾投滿6局，有3場5.2局退場，今天在第6局的投球出現危機，一出局後被杜家明敲出二壘打，但接著連續解決藍寅倫、黃秉揚，終於跨過5.2局關卡。

王維中透露，今天前幾局用球數較多，「根本不敢想有第6局可以丟，想說至少撐到半場結束。」本季第8場先發終於投滿6局、也拿到本季首勝，他笑說：「希望下一場不用再等8場。」

龍隊此役賽前並未進行室外打擊練習，客隊下午4點剛過在場上熱身時，見到空蕩蕩的打擊籠，總教練洪一中還問起：「今天味全這麼早打完喔？」隨後得知是未進行室外打擊練習。

葉君璋賽後被問到此事，先是開玩笑回應：「因為知道今天打室內應該就還不錯。」隨後神秘兮兮表示不能說，「有原因啦！就這樣。」

台鋼雄鷹 王維中 葉君璋

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