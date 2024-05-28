中職／終於！王維中投滿6局 暌違601天再奪先發勝

味全龍隊「龍王」再現，今天面對台鋼雄鷹隊先發6局失1分，打線則在前3局就給了滿滿的愛，龍隊最終以8：1贏球，王維中收下相隔601天的先發勝投。

雄鷹由楊達翔生涯首次先發登板，只撐2.1局被敲8安打、失7分，開賽只投3球已經掉分，李凱威二壘打、吉力吉撈．鞏冠一壘打串聯開張分數，第3局在滿壘時先被郭天信掃出二壘打追加2分，劉基鴻、黃柏豪的安打持續補刀，巫柏葳接手投球再被拿莫．伊漾掃出二壘打，龍隊單局打了10人次、敲出6安打，攻下6分大局。

隊友前3局幫忙打下7：0領先，王維中在第4局遇到亂流，開局就被張肇元、杜家明敲出安打，因暴投丟掉1分，後續仍有滿壘危機，幸讓吳明鴻敲出雙殺打，控制失分最小化。

王維中最終以101球完成6局投球，被敲7安打、失1分，取得本季首勝，也是他本季首度投滿6局。王維中去年全季在牛棚待命，前一場先發勝已要回溯到前年10月5日，面對富邦悍將隊先發7局失1分。