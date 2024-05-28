中職／台南賽事泡湯 獅隊29日就算遇雨也有機會被動亮燈

台南棒球場之戰今天在2局上打完就因大雨來襲喊停，雨勢始終未緩，最終宣布保留到補賽周，這也讓統一獅路的亮燈之路產生微妙變化。

獅隊今天由勝投王勝騎士先發，猿隊則是推出陳鴻文，比賽進行到2局上結束、比分0：0，在晚間7點因雨暫停，等待近一小時後確認無法恢復進行。聯盟公告，本場賽事將安排至補賽週進行保留補賽，確切比賽地點時間待後續公告。

獅隊目前對中信兄弟、桃猿、味全龍隊和台鋼雄鷹隊的淘汰魔術數字都已經點亮，唯獨排名第4的富邦悍將因剩餘比賽場次較多，目前淘汰數字E17，若在剩下25場比賽全勝，仍有自力封王的機會，也因此讓獅隊還無法點燈。

按照原本賽程，獅隊本周最速亮燈途徑為自己2連勝猿隊，且明天兄弟擊敗悍將，將點亮上半季封王魔術數字M15，但今天一戰無法完賽也讓亮燈之路有了變化。

獅隊要在明天亮燈的最大前提是洲際之戰一定要打，且悍將沒贏（和局或輸球），獅隊就有點燈機會，若台南球場之戰順利完賽，獅隊贏球亮M16或M15（洲際和局），若比賽因雨無法進行則亮Ｍ17。