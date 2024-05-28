快訊

連存證信函都不理…住戶惡意欠繳管理費 社區委員祭3招：乖乖繳3年沒再犯

地牛翻身！19:05花蓮近海地震規模4.4 最大震度3級

國會改革三讀挨批違反權力分立 傅崐萁向國民宣告：一定廢除監察院

中職／龍隊吳君奕調整機制穩定投球 捕手經驗加分更了解打者

中央社／ 台北28日電
中職味全龍隊投手吳君奕春訓手肘不適直到開季才恢復投球。 截圖自味全龍粉絲團
中職味全龍隊投手吳君奕春訓手肘不適直到開季才恢復投球。 截圖自味全龍粉絲團

中職味全龍隊投手吳君奕春訓手肘不適直到開季才恢復投球，修正投球機制、多用下半身力量穩定動作，牛棚教練郭勝安稱讚解讀比賽能力變好，結合過往捕手經驗更能了解打者心態。

吳君奕2022年選秀第3輪被味全龍隊選進，去年整季一軍出賽後援4場，總計投3.1局失掉2分責失分、沒有勝敗戰績，今年春訓手肘不舒服，春訓自辦熱身賽和官辦熱身賽都沒有參與。

吳君奕19日升上一軍，21日、26日比賽都有中繼登板，總計投2.2局無失分、沒有勝敗成績，過去曾在二軍投出最快球速154公里，目前本季一、二軍出賽最快速度約149公里。

吳君奕表示，手肘不舒服是骨刺影響，春訓時不舒服檢查發現，休息了約1個半月後才恢復投球、投復健賽，手肘的不舒服透過強化肌肉改善。

吳君奕今年也有調整投球機制，過去因為機制容易跑掉、太想要出力投球，反而造成控球不穩、手肘不舒服，在教練團的協助下修正，也透過加強下半身力量的運動輔助投球，讓投球動作更穩定。

龍隊牛棚教練郭勝安表示，吳君奕本來是捕手，大學才開始正式練投，剛進到球隊時很多東西都在學，透過比賽調整，現在已經越來越有像個投手的樣子，解讀比賽的能力越來越好。

郭勝安認為，吳君奕過去捕手資歷對投球方面加分，無論是配球，對於打者揮棒、解讀打者心態都更了解，也比較有想法。

味全龍 牛棚 郭勝安

延伸閱讀

MLB／想念另一個自己 大谷透露投球復健進度球速已達80哩

中職／悍將痛失最穩打者 辛元旭右肩動刀預計缺陣9個月

MLB／美職舊金山台灣日 黃仁勳穿「93」號球衣開球

中職／讓渡合約無人接手 黃勇傳成自由球員

相關新聞

中職／吳念庭當然很好 洪一中談選秀：張育成、張奕也很棒

前旅日好手吳念庭昨天正式表態將投入中華職棒選秀，台鋼雄鷹隊今年握有第二順位，是否期待選到吳念庭？總教練洪一中表示，現在很...

中職／陳飛霖下二軍非關牽制出局 洪總解釋第28人輪替法則

台鋼雄鷹隊快腿陳飛霖昨天降下二軍，非因上周末代跑遭到牽制出局，總教練洪一中指出，名單中最後的那幾個人原本就是預計會輪替，...

中職／隱形之星？李凱威手握3獎沒打過明星賽 好玩都是聽說

近年來都是聯盟最穩定的二壘手代表人物，味全龍隊李凱威卻至今零明星賽經驗，在隊友參與完明星賽周末後忍不住好奇心，聽他們分享...

中職／偶像是林襄！前AKB48鈴木優香參加味全龍啦啦隊海選

味全龍隊近日展開「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」，吸引許多女孩參加，今天官方釋出影片，前日本女團AKB48成員鈴木優香驚喜現身，並提到自己的偶像是啦啦隊女神林襄。

中職／龍隊吳君奕調整機制穩定投球 捕手經驗加分更了解打者

中職味全龍隊投手吳君奕春訓手肘不適直到開季才恢復投球，修正投球機制、多用下半身力量穩定動作，牛棚教練郭勝安稱讚解讀比賽能...

中職／楊達翔修控球增變化球種 一軍先發盼「開花結果」

台鋼雄鷹隊今天派出投手楊達翔中職一軍初先發，投手教練蕭任汶表示，楊達翔具有球速優勢，修正控球增加變化球種效果佳，進到職棒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。