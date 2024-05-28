中職／隱形之星？李凱威手握3獎沒打過明星賽 好玩都是聽說

近年來都是聯盟最穩定的二壘手代表人物，味全龍隊李凱威卻至今零明星賽經驗，在隊友參與完明星賽周末後忍不住好奇心，聽他們分享有多好玩，李凱威坦言：「會啊！我會想打，感覺很好玩，可以對到自己隊友滿特別的。」

龍隊2021年為升上一軍首季，該年明星賽因疫情取消，近兩年則是各有9名龍隊選手參與，卻始終不見李凱威，手握兩屆金手套、一座最佳十人，堪稱聯盟近年綜合攻守最穩定的二壘手，穩定卻不華麗的成績單，低調到光芒像是六等星。

味全龍隊李凱威。記者季相儒／攝影

談到至今沒有明星賽經歷，李凱威認為，「應該是成績沒到很好，所以才會沒辦法打吧！」他說失落倒還好，只是覺得很可惜，前兩年也都有透過電視轉播收看比賽，最有印象的就是自家隊友拿莫．伊漾的模仿秀。

李凱威透露，有問劉基鴻好不好玩，「他說很好玩，還說飯店的東西也很好吃。」他不諱言自己也想打明星賽，「感覺很好玩，可以在球場上對到自己隊友滿特別的。」

李凱威自認今年要挑戰進入明星賽也很有難度，想在人氣票選出線不可能，世界12強中華隊則是現況打擊成績不好，守備位置單一，「現在成績確實比較不好，守備位置又只有一個而已，除非打擊真的強到不行、要很爆炸才有機會。」