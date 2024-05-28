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中職／楊達翔修控球增變化球種 一軍先發盼「開花結果」

中央社／ 台北28日電
中華職棒台鋼雄鷹隊28日作客天母棒球場與味全龍隊比賽，雄鷹隊將派出「火球男」楊達翔（圖）中職生涯首度一軍先發出賽，力拚中職生涯首勝。（台鋼雄鷹隊提供）中央社
中華職棒台鋼雄鷹隊28日作客天母棒球場與味全龍隊比賽，雄鷹隊將派出「火球男」楊達翔（圖）中職生涯首度一軍先發出賽，力拚中職生涯首勝。（台鋼雄鷹隊提供）中央社

台鋼雄鷹隊今天派出投手楊達翔中職一軍初先發，投手教練蕭任汶表示，楊達翔具有球速優勢，修正控球增加變化球種效果佳，進到職棒約7年左右，直言也該開花結果了。

中職台鋼雄鷹隊今天作客天母棒球場與味全龍隊交手，雄鷹隊派出目前為止還沒有一軍先發出賽紀錄的投手楊達翔先發，楊達翔2017年被中信兄弟選入，2021年季後被釋出，2022年加入雄鷹隊。

楊達翔具有球速優勢，去年在二軍出賽還曾投到156公里，今年雖然球速上沒這麼快，但最快也還有在150公里左右。

雄鷹隊投手教練蕭任汶表示，楊達翔過去有點控球問題，到了雄鷹隊有調整一下，上半季有點空間，也讓他今天上一軍先發試試看。

蕭任汶解釋，今年春訓本來就設定楊達翔和陳宇宏是球隊的第6、7號先發投手，因為洋投後勁（BradinHagens）重訓時受傷，影響先發輪值安排，剛好是好的時間點讓陳宇宏、楊達翔上一軍先發。

蕭任汶表示，球速是楊達翔的優勢，但也有提醒他如果控球不穩，倒不如降一點球速修正控球，過去球路也比較單調，近期增加2、3種變化球種可以與直球搭配，即使球速沒這麼快也可以收到不錯的效果。

中職 台鋼雄鷹 球速

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