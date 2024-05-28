中職／林智勝二軍「6割」回歸前線 這次不是小葉特調

味全龍隊今天在天母棒球場展開與台鋼雄鷹隊的2連戰，資深重砲林智勝回到一軍陣中，今天先掛隨隊球員，總教練葉君璋預言，「他這次上來，應該狀況會還不錯。」

龍隊昨天降下李展毅，葉君璋賽前受訪表示，空缺將升上林智勝，但賽前選手名單出爐，林智勝僅放隨隊名單。

林智勝本季先前在一軍出賽5場，13打席、11打數敲出2安打，打擊率只有1成82，5月4日被降下二軍，這段期間在二軍10打數敲出6安打，繳出「6割男」打擊成績。

葉君璋表示，以林智勝的年紀、資歷，技術不會是問題，先前在一軍碰到的狀況多是來自心態上，「他的技術沒有問題，但心態上有時會影響到瞬間反應。」被問到幫他調整了什麼？葉總回應：「是他自己有調整些什麼。」

龍隊將在周末二訪台北大巨蛋，屆時先發輪值已經排定，將由伍鐸、鋼龍、徐若熙擔綱先發投手。