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中職／看高國慶引退很感動 林智勝回一軍繼續「挑戰極限」

中央社／ 台北28日電
味全龍隊42歲野手林智勝今天回一軍。中央社
味全龍隊42歲野手林智勝今天回一軍。中央社

味全龍隊42歲野手林智勝今天回一軍，林智勝坦言體能落差不能騙人，該做的不能懶惰，看著統一獅隊野手高國慶引退儀式直言感動，但不輕言退：「我每年都在挑戰自己極限。」

中華職棒味全龍隊昨天將野手李展毅下放二軍，今天升上42歲老經驗野手林智勝，總教練葉君璋表示，林智勝今年開季打擊狀況不如預期主要應該是在心態，技術上不會有問題，相信他有做好調整，這次回一軍狀況應該會不錯。

林智勝表示，二軍的調整沒有太多不同，多打擊、多守備，把體能做起來，也直言體能確實跟過去差蠻多的，這是無法騙人的，所以該做的訓練不能懶惰，要求自己體能、重量要更扎實。

統一7-ELEVEn獅隊26日替45歲野手高國慶舉辦引退賽，正式宣告球員生涯結束，林智勝表示，有看重播影片，看完蠻感動的，同為第一批替代役選秀球員，隨著高國慶、潘威倫、周思齊陸續退下後，現役將只剩林智勝1人。

林智勝笑說，高國慶一直跟他說不要太早退休，林智勝表示，如果球隊需要就會繼續扮演好該做的角色，等到時間到了、感覺出來了就知道要不要退休了，還不忘笑說：「我每年都在挑戰自己的極限。」

龍隊今年目前為止打擊狀況發揮不如預期，林智勝表示，挑戰連霸的過程一定會有痛過，現階段遇到，發現更多的問題，才能修正、檢視，了解需要加強的地方，一定要熬過去。

味全龍 林智勝 高國慶

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