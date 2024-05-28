中職／陳飛霖下二軍非關牽制出局 洪總解釋第28人輪替法則

台鋼雄鷹隊快腿陳飛霖昨天降下二軍，非因上周末代跑遭到牽制出局，總教練洪一中指出，名單中最後的那幾個人原本就是預計會輪替，到二軍出賽維持手感，「除非在這裡一直表現很好。」

陳飛霖18日升上一軍、昨天降下二軍，期間僅出賽1打席遭到三振、代跑1次遭到牽制出局，26日在台北大巨蛋面對富邦悍將隊，悍將左投陳仕朋前7.1局仍是完全比賽，直到杜家明選到保送破功，雄鷹換上陳飛霖代跑，卻遭到牽制出局，轉播鏡頭帶到原本靠在欄杆上的洪一中漸漸從鏡頭中「淡出」。

對於將陳飛霖降下二軍，洪一中解釋，一軍左打多、較少右打，加上他在一軍太久沒有比賽，也是需要到二軍去打一打，「我們後面那幾個，像是黃秉揚、黃劼希、陳飛霖等人，本來就會是調來調去，不會很固定，除非一直在上面都表現不錯。」

有趣的是，洪一中受訪途中，前子弟兵、味全龍隊捕手劉時豪突然從身後飄出唱生日快樂歌，洪一中納悶問：「你生日喔？」劉時豪解釋是洪總生日，讓5月14日生日的洪總忍不住吐槽，「我生日？火車過了才在那邊大聲，你現在是…，也不會早一點，人家小胖很早就，你要檢討一下。」