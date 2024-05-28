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中職／吳念庭當然很好 洪一中談選秀：張育成、張奕也很棒

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
日職西武獅隊退役好手吳念庭確定參加中職選秀，握有第二順位的台鋼雄鷹教頭洪一中發表看法。 聯合報系資料照
日職西武獅隊退役好手吳念庭確定參加中職選秀，握有第二順位的台鋼雄鷹教頭洪一中發表看法。 聯合報系資料照

前旅日好手吳念庭昨天正式表態將投入中華職棒選秀，台鋼雄鷹隊今年握有第二順位，是否期待選到吳念庭？總教練洪一中表示，現在很難評估，張育成是否投入是最大變數，「我們都缺，念庭當然很好，張奕也缺、育成也缺。」

雄鷹在前兩年選秀握有狀元籤，今年則透過抽籤確定為第二順位，狀元籤握在富邦悍將隊手中，昨天吳念庭表態參與選秀，儼然是目前狀元呼聲最高，仍在美國光芒體系的張育成動向備受注目。

被問到是否期待選到吳念庭，洪一中表示，「我現在很難去評估這個事情，我們每個人都很想選啊！」他說只有第一名有主動權、可以表態，後面的球隊都處於被動，「張育成還是最大變數，會牽動選秀排名，說不定人家富邦已經在談，應該是不會都沒動作，只是這個訊息我們不知道。」

洪一中表示，台鋼還是新球隊，目前在各個位置都缺，不管可以選到誰對隊形都有幫助，「我們都缺，念庭當然很好，張奕也缺、育成也缺，每個人來都可以，我們隊形都缺。」

他也談到對兩位前旅日好手的印象，吳念庭曾在2017年亞冠賽帶過，張奕則是2019年12強賽共事過。洪總表示，吳念庭當年還很年輕，成績也還沒有那麼好，「現在技術和經驗和那時比起來有差別。」

至於張奕，他指出，「在12強帶他的時候正好是他最巔峰的時候，那時看起來就是很好，後來回去日本受傷，來我們這邊後有段時間是在做復健，等到開始比賽時，我現在在這邊也很少看到。」張奕在二軍成績動盪，但洪總認為，「不能單單看防禦率，數據不代表絕對，要看內容，我沒有在現場，不知道內容好不好。」

吳念庭 張奕 選秀

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