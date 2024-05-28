中職／偶像是林襄！前AKB48鈴木優香參加味全龍啦啦隊海選

味全龍隊近日展開「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」，吸引許多女孩參加，今天官方釋出影片，前日本女團AKB48成員鈴木優香驚喜現身，並提到自己的偶像是啦啦隊女神林襄。

現年23歲的鈴木優香是日中混血，2019年在AKB48 Team 8出道，身高162公分，擁有F Cup好身材。不過她在2021年被爆出私生活混亂醜聞，同年9月27日正式畢業。

鈴木優香日前曾與林襄在球場相見歡，她在影片中提到，「會說一點中文，喜歡吃的東西是烤肉，喜歡在大家面前唱歌跳舞，以前在日本當過偶像，夢想是跟偶像林襄和超可愛的小龍女一起當啦啦隊，給選手和觀眾們歡笑和元氣！」

她接著換上味全龍球衣，在天母棒球場外跳起活潑舞蹈，影片一出，立刻引發網友討論，「太正太香了」、「這位加入可以直接提升小龍女的日語溝通」、「AKB48，這屆參賽者好威」。

除了鈴木優香外，徵選者還有演員林子珊、前PLG夢想家啦啦隊人氣成員芊芊及曾參加實境節目《炸裂吧！女孩》的各務禮美奈等人。