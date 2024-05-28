中職／吳桀睿8點比賽完南下趕上高國慶引退 球迷：感動到哭

曾擔任統一獅隊長的吳桀睿去年底被釋出，今年轉戰樂天桃猿隊。他上周日隨隊在桃園主場迎戰味全龍隊，比賽結束後馬上開車到台南，成功趕上高國慶引退儀式。

桃猿與龍隊的比賽下午5點開打，8點左右結束；獅隊比賽則因雨延後到7點45分開打；結束時間約10點40分，引退儀式約進行2小時，成為史上首次「跨日」引退儀式。

桃園到台南車程約3小時，吳桀睿賽後開車趕到台南棒球場，當球員獻花環節時，吳桀睿驚喜現身，高國慶見到後驚訝地退後2步，接著兩人相擁並留下合影，畫面十分暖心。

吳桀睿也在個人FB發文表示，「謝謝天公伯安排，讓我在桃園比賽結束後，還來得及趕到台南球場參與最尊敬學長的重要一刻。學長的精神是桀睿能重返球場重要的動力，不論是選手生涯或是教練時期，國慶學長都常常對我耳提面命，觀察選手，不要忘記我們這顆初心，臺灣棒球在學長的帶領下，一定能走向正確的道路，國慶學長辛苦了，謝謝。」

吳桀睿的情義相挺感動無數球迷，紛紛留言表示，「看到你出現的那一刻，感動到哭了」、「神劇本延賽才趕得上啊」、「不管你以哪隊球員身分打球，我們都會為你吶喊加油」、「打米蘭達的冠軍戰安打永遠記得」、「永遠的獅子魂」。