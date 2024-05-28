中職／扛20多個便當回飯店！前獅隊鄧志偉曝高國慶暖心之舉
統一獅隊「綠色坦克」高國慶上周日正式引退，許多昔日戰友到場或拍影片獻上祝福。前獅隊一壘手鄧志偉也在個人社群帳號，分享高國慶的暖心之舉。
鄧志偉2012年加盟統一獅，首年就展現長程火力，被球迷視為高國慶接班人選。不料他在2016年陷入低潮，2018年好不容易回春，又因為盜壘受傷，接下來幾年表現不佳，2021年遭獅隊釋出。
鄧志偉昨天在IG發限時動態提到，「還記得以前球探還沒普及的時代，球隊要求我在場內測試能力，再來討論要不要簽約。那時我一支球棒都沒有的情況下，只能用公家的訓練棒，這時爺爺（高國慶）你帶著一支比賽用的個人棒走過來，只用一句話就征服我，你說，『拿我的球棒去給他好看。』就是這樣的大學長，無論做什麼總是簡潔有力地幫助隊友、幫助學弟。」
鄧志偉還分享一個小故事，「我們好幾次當天比賽完，就要馬上出發北上，身為年紀大的爺爺已習慣早起，所以爺爺會去大家都很喜歡吃的腿庫飯便當店買便當回來，一個人帶著20幾個便當扛回飯店，總是做這種很貼心的事又不求回報，這種人是我們的老大哥老爺爺國慶。」
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